BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin şifresi belli oldu! İşte o istatistik
Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Siyah beyazlılarda, derbilerde rakiplerine hem skor hem oyun anlamında üstünlük kuran Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın takımı, ilk golü attığı maçlarda kolay puan kaybetmiyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşıktaş kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı 8 maça çıkan Sergen Yalçın, rakiplerine hem skor hem de oyun anlamında üstünlük sağladı. Bu durum rakamlara da yansıdı. Geçen sezon çifte kupa kazanarak teknik direktörlük kariyerini taçlandıran Sergen Yalçın, sadece Anadolu takımlarına karşı değil büyük maçlarda da büyük oynuyor.
Genç teknik adamın Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı yakaladığı skor ve oyun üstünlüğü de dikkat çekiyor. Fotomaç'ın haberine göre, istatistiklere bakıldığında Yalçın'ın özellikle bu tarz maçlarda oyunu domine eden bir futbol tercih ettiği ve bunu skor üstünlüğüne de yansıttığı görülüyor. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı bu karşılaşmalarda 4 galibiyet alırken, 2 karşılaşma berabere bitti, 2 mücadele ise yenilgi ile sonuçlandı. Beşiktaş 8 maçın 6'sında golü ilk bulan taraf oldu. İstatistiklere bakıldığında da Sergen Yalçın'ın "dev maç" şifresi ve büyük maçlardaki oyun karakteri ortaya çıkıyor.
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