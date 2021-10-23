23 Ekim 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Cenk Tosun transferinde flaş iddia! Beşiktaş'a geliyor derken...

Geçen sezon Beşiktaş'ta eski günlerine dönüş sinyali veren Cenk Tosun geçirdiği sakatlığın ardından büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin her açıklamasında Cenk Tosun'a kapımız her zaman açık ifadelerinde bulunurken, bu sözlerinin altında devre arası yeniden mi Beşiktaş'a geliyor iddiaları artarken sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte Cenk Tosun'da yaşanan o detay... (BJK spor haberleri)

Cenk Tosun transferinde flaş iddia! Beşiktaş’a geliyor derken...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.10.2021

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon devre arasında Cenk Tosun'u Everton'dan kiralamış ve milli golcü, attığı gollerle oldukça iyi bir performans sergilemişti. Bununla beraber Cenk, ağır bir sakatlık geçirmiş ve hem sezon sonunu kaçırmış, hem de futboldan uzak kalmıştı.

Cenk Tosun transferinde flaş iddia! Beşiktaş’a geliyor derken...

Yaşanan bu gelişmelerin ardından yeniden futbola dönüş yapan Cenk Tosun, idmanlara çıkmaya başlamıştı. Kara Kartal'ın transfer listesine Cenk, yeniden girmeyi başardı.

Cenk Tosun transferinde flaş iddia! Beşiktaş’a geliyor derken...

Kadrosunda yerli isimler bulundurarak yabancı sayısındaki sıkıntıları en az seviyeye indirmek Beşiktaş yönetimi, bu yönde çalışmalarını sürdürüyor.

Cenk Tosun transferinde flaş iddia! Beşiktaş’a geliyor derken...

Geçtiğimiz günlerde saha çalışmalarına başlayan ve yakında takım idmanlarına başlayacak olan Cenk için Başkan Çebi, "Ona sözümüz var ve kapımız her zaman açık" ifadesini kullanmıştı.

Cenk Tosun transferinde flaş iddia! Beşiktaş’a geliyor derken...

CENK İÇİN İTALYA İDDİASI

İngiliz basınında yer alan haberde Cenk Tosun için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Cenk Tosun transferinde flaş iddia! Beşiktaş’a geliyor derken...

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'den ayrılması beklenen Alexis Sanchez'in yeni adresinin Everton olabileceği, takasta ise Cenk Tosun'un kullanılabileceği iddai edildi.

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