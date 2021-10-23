Cenk Tosun transferinde flaş iddia! Beşiktaş'a geliyor derken...
Geçen sezon Beşiktaş'ta eski günlerine dönüş sinyali veren Cenk Tosun geçirdiği sakatlığın ardından büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin her açıklamasında Cenk Tosun'a kapımız her zaman açık ifadelerinde bulunurken, bu sözlerinin altında devre arası yeniden mi Beşiktaş'a geliyor iddiaları artarken sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte Cenk Tosun'da yaşanan o detay... (BJK spor haberleri)
Yaşanan bu gelişmelerin ardından yeniden futbola dönüş yapan Cenk Tosun, idmanlara çıkmaya başlamıştı. Kara Kartal'ın transfer listesine Cenk, yeniden girmeyi başardı.
Kadrosunda yerli isimler bulundurarak yabancı sayısındaki sıkıntıları en az seviyeye indirmek Beşiktaş yönetimi, bu yönde çalışmalarını sürdürüyor.
Geçtiğimiz günlerde saha çalışmalarına başlayan ve yakında takım idmanlarına başlayacak olan Cenk için Başkan Çebi, "Ona sözümüz var ve kapımız her zaman açık" ifadesini kullanmıştı.
İtalya Serie A ekiplerinden Inter'den ayrılması beklenen Alexis Sanchez'in yeni adresinin Everton olabileceği, takasta ise Cenk Tosun'un kullanılabileceği iddai edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...