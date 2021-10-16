16 Ekim 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Başakşehir Beşiktaş maçında Sergen Yalçın'dan 4 değişiklik!

Sergen Yalçın’dan 4 değişiklik birden!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynadıkları Sivasspor maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde oynadıkları son maç olan Sivasspor mücadelesine göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Sivasspor karşılaşmasında görev verdiği Ersin, Serdar Saatçı, Can Bozdoğan ve Kenan Karaman'ı bu mücadelede görevlendirmeyen Yalçın, bu futbolcuların yerine Mert, Welinton, Atiba ve Ghezzal'a forma verdi. Yaşadıkları sakatlıklar yüzünden bir süredir takımdan ayrı kalan Welinton, Montero, Larin ve Ghezzal, Başakşehir maçıyla birlikte sahalara döndü.

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