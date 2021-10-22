BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Michy Batshuayi Aboubakar'ı arattı!

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi performansıyla Aboubakar'ı arattı. Siyah-beyazlılarda 7 maça çıkan ve 4 go, 1 asist yapan Belçikalı yıldız; geçen yıl aynı periyotta 6 gol, 1 asist yapan Aboubakar'ı arattı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın yıldız forveti Batshuayi'nin performansı, geçen sene takımın santrforu olan Aboubakar'ı mumla arattı. Fotomaç'ın haberine göre; Chelsea'den kiralanan 'Batsman' lakaplı Belçikalı forvet Batshuayi, Süper Lig'de geride kalan ilk 9 haftada 2 maç kaçırdı. Buna rağmen 4 gol attı 1 de asist yaptı. Ancak Batsman'ın oyuna katkısı geçen sezon Beşiktaş formasıyla ilk 9 haftada 6 gol ve 1 asistle oynayan Vincent Aboubakar'ın çok gerisinde kaldı. Beşiktaş, geçen sezon Aboubakar'ı bedelsiz kiralarken, Batsman'a ise kiralama için 150 bin euro ödendi. Kamerunlu yıldız geçen sezon 750 bin euro'su garanti, 750 bin euro'su bonus olmak üzere 1.5 milyon euro alıyordu. Batshuayi ise 3 milyon 165 bin euro alacak.

EN ÇOK KOŞAN 3. FORVET

Beşiktaşlı yıldız Batshuayi, Devler Ligi'nin en fazla mesafe kat eden 3. santrforu konumunda. 28 yaşındaki futbolcu, bu istatistikte Porto'lu Mehdi Taremi ve Ajax'lı Haller'in ardından 3. sırada. Taremi 3 karşılaşmada 1 gol, 1 asistle oynarken, 33,6 km koştu. 6 gol, 2 asist üreten Haller 32,5 km mesafe kat etti. 30,5 km koşan Batshuayi ise gol ya da asist üretemedi.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ