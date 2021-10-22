BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş’ta Galatasaray derbisi öncesi korkutan tablo!

PERFORMANSTA 3 MİSLİ FARK VAR

Atiba da belirtilen dönemde 2 gol, 2 asist yaparken bu sezon sadece 1 golü var. Bu üçlü geçen sezon ilk 9 maçlar itibariyle 15 gole direkt katkı verirken bu sezon bu rakam sadece 5'te kaldı.