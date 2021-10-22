22 Ekim 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi korkutan tablo!

Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide Beşiktaş, 25 Ekim Pazartesi günü Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk edecek. Ligde ve Avrupa'da aldığı yenilgiler sonrası ezeli rakibiyle oynayacağı dev maçı kazanarak çıkışa geçmek isteyen siyah-beyazlılarda o istatistik gözden kaçmadı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş’ta Galatasaray derbisi öncesi korkutan tablo!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.10.2021

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ı özellikle hücum performanslarıyla sırtlayan sırtlayan 3 isim bu sezon mumla aranıyor. Rachid Ghezzal, Cyle Larin ve Atiba lige ilk 9 maçlar itibariyle geçtiğimiz sezonki istatistiklerinin bir hayli gerisinde kaldılar.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş’ta Galatasaray derbisi öncesi korkutan tablo!

GHEZZAL ASİST YAPMAYI UNUTTU
Takvim'in derlediği habere göre; Ghezzal geçen sezon ilk 9 maçında 6 asist yaparken bu sezon 1 gol ve 1 asistte kaldı. Yine Larin geçen sezon ilk 9 maçta 5 gol atarken bu sezon aynı dönemde 1 gol ve 1 asise imza attı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş’ta Galatasaray derbisi öncesi korkutan tablo!

PERFORMANSTA 3 MİSLİ FARK VAR
Atiba da belirtilen dönemde 2 gol, 2 asist yaparken bu sezon sadece 1 golü var. Bu üçlü geçen sezon ilk 9 maçlar itibariyle 15 gole direkt katkı verirken bu sezon bu rakam sadece 5'te kaldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş’ta Galatasaray derbisi öncesi korkutan tablo!

ERSİN DESTANOĞLU YİNE ZİRVEDE
Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçtaki toplam kurtarış sayısı 15 oldu. Genç file bekçisi, kurtarış sayıları göz önüne alındığında Devler Ligi'nin sürpriz ekibi Sheriff'in kalecisi Athanasiadis ile zirveyi paylaştığı ortaya çıktı.

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