BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Asbaşkan Emre Kocadağ'dan şampiyonluk sözleri! "En güçlü aday biziz"
Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, çifte kupayı müzesine götürerek taraftarlarını oldukça mutlu etti. Aynı performansı bu sezon da devam ettirmek isteyen siyah beyazlılarda asbaşkan Emre Kocadağ konuştu. Kocadağ, "Son sezonun şampiyonu olarak bu sezonun da şampiyonluk için en güçlü aday biziz" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, lige galibiyetle dönüş yapmak ve zorlu fikstüre kayıpsız başlamak istediklerini söyledi. Sabah'a konuşan ve mili ara öncesi çok sayıda sakat ve eksikleri olduğunu belirten Kocadağ şöyle devam etti: "Süreci en iyi şekilde geçirmek için gayret ettik. Ara, toparlanmamız için iyi bir fırsat oldu. Önümüzde çok kritik sınavlar var. 3 hafta içinde Şampiyonlar Ligi maçları ve derbiler oynayacağız. Bu karşılaşmalarda en iyi sonuçları alacağımıza inanıyorum."
"KADRO VE OYUN FARKI..."
"Eksiklerimizin çok olduğu süreçte bazen istediklerimizi yapamamış, beklenmedik sonuçlar almış olabiliriz ama takımımız her zaman mücadelesini ortaya koydu. Şimdi sakatlığı bulunan oyuncularımız döndü. Onların da katkısıyla hem istediğimiz sonuçları almaya devam edeceğiz hem de ortaya çok daha iyi bir oyun çıkacak. Son sezonun şampiyonu olarak bu sezonun da şampiyonluk için en güçlü aday biziz. Kadro ve oyun kalitemiz bunu fazlasıyla gösteriyor."
"ÜLKE PUANI DA ÖNEMLİ"
"Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e karşı oynayacağımız maçları kazanarak kendimizi göstermek istiyoruz. Hem bizim hem de ülke puanı için elbette çok önemli bu. Üst üste iki maçımızı da alırsak farklı şeyler konuşabiliriz. Borussia Dortmund'a karşı iyi bir mücadele sergilemiştik. Ajax maçında ise eksiğimiz çok fazla olmasına rağmen Sergen hocamız takımı mental olarak çok iyi hazırlamıştı. Gençlerimizle de birlikte Beşiktaş'a yakışır bir mücadele sergilediğimizi düşünüyorum."
"VIDA, LARIN VE GÜVEN'E İMZA ATTIRMAK İSTİYORUZ"
"Ocak ayı gelmeden Vida, Larin ve Güven ile sözleşme imzalama isteğimiz var. Karşılıklı talepler-istekler oluyor. Beşiktaş hepsine değer kattı, onlar da bu forma altında en iyi şekilde mücadele ettiler. Memnun kaldık ki birlikte devam etmek istiyoruz. Ancak süreci yönetirken dikkat ettiğimiz husus, oyuncularımızın odağının saha içinde kalması. Onlar da zaten tüm konsantrasyonu sahaya vermiş durumdalar."
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