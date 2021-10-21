21 Ekim 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Sporting mağlubiyetinin perde arkası ortaya çıktı!

Mağlubiyetin perde arkası ortaya çıktı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.10.2021

Beşiktaş’ın 4-1’lik Sporting mağlubiyetinin perde arkası belli oldu. Siyah-beyazlılar, rakibin ön direkten arkaya doğru yaptığı organizasyonlara iki farklı savunmayı aynı anda ygulayarak karşılık verecekti. Ancak oyuncular beklentileri karşılayamayınca evdeki hesap çarşıya uymadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın Portekiz ekibi Sporting'e 4-1 mağlup olduğu geceye damgasını vuran olay, kornerler sonucu yenilen goller oldu. Sabah'ın haberine göre, Sporting'in duran toplardaki etkisini dikkate alarak planlarını hazırlayan teknik heyet; ön direkten arkaya doğru yapılan organizasyonlara, ön tarafta kalabalık oyuncu grubu ve adam markajı ile karşılık vermeyi, arka bölümde ise alan savunması uygulamayı hedefliyordu. Ancak oyuncular beklentilerin uzağında kalınca evdeki hesap çarşıya uymadı. Ön direkte tüm toplara rakip kafayı vurdu, arkada da alan savunmasında hatalar peş peşe geldi.

HAVA TOPLARINDA BÜYÜK FARK VARDI

Birbirinin kopyası olan ilk iki golde 1.96 cm boyundaki Sebastian Coates'i kimse savunamazken, penaltı pozisyonunda da boş bırakıldı. Sporting'in üçüncü golünden sonra 1.78 boyundaki Miralem Pjanic, Coates ile eşleşti. İkinci yarı ise Josef de Souza'nın markajına girince Uruguaylı futbolcunun etkisi azaldı. Sporting, maç boyunca 9 hava topu mücadelesinden galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ta bu rakam sadece 2 oldu. Portekiz ekibinin tam 8 futbolcusu maç içerisinde en az bir kez hava topu kazanırken, Beşiktaş'ta sadece Cyle Larin ve Miralem Pjanic 1'er kez hava topundan avantajlı çıktı.

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