Bu sezon oynadığı ilk 4 maçta kalesinde gol görmeyen Beşiktaş, son 8 maçta ise kalesini gole kapatamadı. Siyah beyazlılarda, Vida ve özellikle de Welinton'un performansı eleştiri topladı. Skor bulma anlamında takımın problem yaşamadığını konuşan teknik heyetin öncelikli hedefi gol yeme sorununu çözmek. İşte detaylar... | Son dakiak Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta özellikle savunma performansındaki düşüş dikkat çekici noktaya geldi. Sezona defansif açıdan iyi bir giriş yapan Beşiktaş, oynadığı ilk 4 resmi maçta gol yemeden 3 galibiyet 1 de beraberlik almıştı. Ancak Borussia Dortmund maçında bozulan bu istatistik bir daha dikiş tutmadı.

Devler Ligi maçı sonrası yaşanan sakatlıklar savunma dengesini alt üst ederken, oyuncuların sakatlık dönüşü performansı da hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre, oynadığı son 8 maçta da kalesini gole kapatamayan Beşiktaş'ın ağları bu maçlarda 19 kez havalandı. Takım savunmasının yanı sıra stoperdeki 'pes etmişlik' son olarak Sporting maçında ortaya çıktı. Vida ve özellikle de Welinton'un performansı eleştiri topladı. Skor bulma anlamında takımın problem yaşamadığını konuşan teknik heyetin öncelikli hedefi gol yeme sorununu çözmek

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