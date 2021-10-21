21 Ekim 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın kolları sıvadı! "Yaptık yine yaparız"

Yalçın kolları sıvadı! Yaptık yine yaparız
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.10.2021

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, kötü gidişatı değiştireceklerine inanıyor. Geçtiğimiz sezon da benzer bir dönem yaşayan siyah-beyazlıların başarılı hocası, "Futbolda inişler gibi çıkışların da olabileceğini herkese gösterdik. Bunu yine yapabiliriz, inanın yeter" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta Sporting karışışında alınan yenilginin üzüntüsü sürerken, teknik direktör Sergen Yalçın ise takımını yeniden ayağa kaldırmak için hemen kolları sıvadı. Geçen sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş, son bir ayda sadece 1 galibiyet alabildi. Siyah - beyazlılar bu süreçte 4 lig maçı ve 3 Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Beşiktaş bu 7 maçta 5 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 de galibiyet alabildi. Beşiktaş'ın son 1 aydaki kötü gidişatında takımı neredeyse tüm as oyuncularının sakatlık yaşaması büyük etkendi.

SAKATLIKLAR BEL BÜKTÜ

Ligdeki Altay ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçlarında ilk 11 kurmakta zorlanan teknik direktör Sergen Yalçın, yedek kulübesine altyapı oyuncularını oturtmak zorunda kaldı. Başakşehir maçıyla birlikte sakatlık yaşayan bir çok oyuncu geri dönse de oyuncular henüz maç temposu ve ritmini bulamadığı için istenilen skorlara ulaşılamadı. Çifte kupalı geçen sezona da kötü girdiklerini hatırlatan Sergen Yalçın ve oyuncuları bu kayıplardan sonra yaptıkları açıklamalarda kendilerine güvenilmesi istedi.

YILMADAN SAVAŞACAĞIZ

Fotomaç'ın haberine göre, başarılı teknik adam, şimdi de futbolculardan aynı kararlılığı göstermelerini istedi. Geçen sezon da benzer bir dönem yaşadıklarını ancak bunun üstesinden gelmeyi başardıklarını belirten siyah-beyazlıların hocası, "Futbolda inişler gibi çıkışların da olacağını herkese gösterdik. Kolay olmadı ama başardık. Bu sezon da benzer bir durumla karşı karşıyayız. Ama yine yılmayacağız, savaşacağız ve istediğimizi alacağız. Ben inanıyorum, sizin de inanmanızı istiyorum. Bunu yine yapabiliriz, inanın yeter" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta savunma alarm veriyor!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal’da savunma alarm veriyor! Kartal'da savunma alarm veriyor!
Mağlubiyetin perde arkası ortaya çıktı! Mağlubiyetin perde arkası ortaya çıktı!
Ne hücum ne savunma! Kartal’dan kötü istatistik Ne hücum ne savunma! Kartal'dan kötü istatistik
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör