BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Vodafone Park'taki mücadeleden 4-1'lik yenilgiyle ayrılan siyah-beyazlılarda iki futbolcu taraftarların protestosuna maruz kaldı.

Vodafone Park'ta tribünler dördüncü golün ardından iki oyuncuyu ıslıkla protesto etti.

Beşiktaş taraftarı kimleri ıslıkladı?

Beşiktaş taraftarının hedefinde Gökhan Töre ve Fabrice N'Sakala vardı.

Siyah-beyazlı taraftarlar dördüncü golün ardından her iki futbolcuyu da ıslıkladı. İki futbolcu da topla her buluşmalarında taraftarlardan tepki gördü.

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