20 Ekim 2021, Çarşamba
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Taraftarlardan Gökhan Töre ve Fabrice N'Sakala'ya tepki!
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında evinde Sporting'e 4-1 mağlup olduğu karşılaşmada taraftarlardan Gökhan Töre ve Fabrice N'Sakala'ya tepki geldi. Siyah-beyazlılarda iki yıldız futbolcu topu her ayağına aldığında ıslıklandı. (BJK spor haberleri)
Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında Beşiktaş sahasında Sporting'i ağırladı.
Vodafone Park'taki mücadeleden 4-1'lik yenilgiyle ayrılan siyah-beyazlılarda iki futbolcu taraftarların protestosuna maruz kaldı.
Vodafone Park'ta tribünler dördüncü golün ardından iki oyuncuyu ıslıkla protesto etti.
Beşiktaş taraftarı kimleri ıslıkladı?
Beşiktaş taraftarının hedefinde Gökhan Töre ve Fabrice N'Sakala vardı.
Siyah-beyazlı taraftarlar dördüncü golün ardından her iki futbolcuyu da ıslıkladı. İki futbolcu da topla her buluşmalarında taraftarlardan tepki gördü.
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