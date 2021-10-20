20 Ekim 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Taraftarlardan Gökhan Töre ve Fabrice N'Sakala'ya tepki!

Taraftarlardan o isimlere tepki!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.10.2021

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında evinde Sporting'e 4-1 mağlup olduğu karşılaşmada taraftarlardan Gökhan Töre ve Fabrice N'Sakala'ya tepki geldi. Siyah-beyazlılarda iki yıldız futbolcu topu her ayağına aldığında ıslıklandı. (BJK spor haberleri)

Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında Beşiktaş sahasında Sporting'i ağırladı.

Vodafone Park'taki mücadeleden 4-1'lik yenilgiyle ayrılan siyah-beyazlılarda iki futbolcu taraftarların protestosuna maruz kaldı.

Vodafone Park'ta tribünler dördüncü golün ardından iki oyuncuyu ıslıkla protesto etti.

Beşiktaş taraftarı kimleri ıslıkladı?

Beşiktaş taraftarının hedefinde Gökhan Töre ve Fabrice N'Sakala vardı.

Siyah-beyazlı taraftarlar dördüncü golün ardından her iki futbolcuyu da ıslıkladı. İki futbolcu da topla her buluşmalarında taraftarlardan tepki gördü.

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