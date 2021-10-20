20 Ekim 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a kötü haber! 91 milyon TL...

Kartal’a kötü haber! 91 milyon TL...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.10.2021

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting karşısında aldığı 4-1'lik mağlubiyetin ardından flaş bir istatistik ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar gruba 3'te 3 yaparak başlasaydı kasasına tam 91 milyon TL koyacaktı. (BJK spor haberleri)

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu 3. maçında Sporting Lizbon'u konuk etti. 90 dakika, konuk ekibin 4-1'lik üstünlüğü ile sona ererken Beşiktaş puansız son sırada yer aldı.

Kara Kartal, Fanatik'in derlediği habere gör 2017-18 sezonunda olduğu gibi gruba 3'te 3 yaparak başlasaydı kasasına tam 91 milyon TL koyacaktı. Ancak Beşiktaş 3 maçtan puan çıkaramadı. Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet başına 2.8 milyon Euro (30.3 milyon TL), beraberlik başına ise 930 bin Euro (11 milyon TL) ödül veriliyor. Siyah-beyazlılar önemli bir para miktarından mahrum kaldı.

Şampiyonlar Ligi C Grubu puan durumu

1- Ajax / 9 puan

2- Borussia Dortmund / 6 puan

3- Sporting Lizbon / 3 puan

4- Beşiktaş / 0 puan

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