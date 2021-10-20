20 Ekim 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Portekiz basını Beşiktaş-Sporting maçını değerlendirdi!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Portekiz basınında bu karşılaşmaya geniş yer verildi. İşte Beşiktaş- Sporting maçının ardından atılan manşetler... (BJK spor haberleri)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Portekiz basını Beşiktaş-Sporting maçını değerlendirdi!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 Giriş Tarihi: 20.10.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, grubunda henüz puan alamadı. Siyah-beyazlılar sahasında konuk ettiği Portekiz ekibi Sporting'e 4-1 mağlup olarak büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Portekiz basını Beşiktaş-Sporting maçını değerlendirdi!

Beşiktaş'ın Sporting'e farklı mağlup olması Portekiz basınında da geniş yankı uyandırdı. Lakabı "Aslanlar" olan Sporting'e büyük övgü vardı. İşte atılan manşetlerden bazıları...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Portekiz basını Beşiktaş-Sporting maçını değerlendirdi!

RR SAPO

"Sporting, Beşiktaş'ı yenerek Şampiyonlar Ligi'nde ateşini canlı tuttu"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Portekiz basını Beşiktaş-Sporting maçını değerlendirdi!

A BOLA

"Sporting, Beşiktaşİstanbul'da yendi"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Portekiz basını Beşiktaş-Sporting maçını değerlendirdi!

MAIS FUTEBOL

"Aslan, cehennemi dondurdu"

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