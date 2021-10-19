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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Galatasaray derbisi öncesi A Spor'a konuştu!

Çebi’den A Spor’a özel derbi sözleri!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 Giriş Tarihi: 19.10.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, C grubu 3. hafta maçında Sporting Lizbon'u konuk edecek. Siyah beyazlılar için oldukça kritik bir öneme sahip olan mücadele öncesinde, başkan Ahmet Nur Çebi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray derbisi hakkında da konuşan Çebi, "Tüm maçlar gibi Galatasaray maçı da bizim için önemli" dedi. İşte o sözler... | Son dakika BJK haberleri

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Sporting maçı öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Ahmet Nur Çebi Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray derbisine de değindi.

İŞTE ÇEBİ'NİN AÇIKLAMALARI:

Şampiyonlar Ligi'nde bütün takımlar güçlü. İddialı olmak için bu maçı kazanmamız gerekiyor. Ajax maçında genç çocuklarımızın performansı beni umutlandırdı.

Tribündeki taşkınlık sorunlarını çözmemiz lazım. Taraftarların görevi taşkınlık yapmak değil. Kendilerinden bu konuda ricada bulunuyorum.

Aşı karşıtlarına ben de karşıyım. Lütfen herkes aşı olsun.

Transferler her şeyi çözmüyor. Teknik, taktik, ekonomik, uyum anlamında sorunları ortadan kaldıran yönetimlerle başarı geliyor. Bir kayıpta hiç kimse sadece bir kişiyi suçlamamalı. Başarı ve başarısızlık birer kişiye ait değildir.

Tüm maçlar gibi Galatasaray maçı da bizim için önemli. Bir maçla şampiyon olunmuyor. Galatasaray kadar diğer takımlara karşı mücadele de önemli.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi Sporting maçı öncesi A Spor'a katıldı!

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