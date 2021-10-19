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BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Sporting maçı sonrası Josef de Souza: Detaylar mağlubiyete sebep oldu

Josef: Detaylar mağlubiyete sebep oldu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.10.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Beşiktaş sahasında Sporting'i ağırladı ve sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlılarda Josef de Souza açıklamalarda bulundu. Brezilyalı yıldız, "Şampiyonlar Ligi oldukça farklı bir alan. Maçlar detaylarda belli oluyor. Bu detay mağlubiyete sebep oldu." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza, Sporting Lizbon maçının ardından konuştu. Şampiyonlar Ligi'nde maçların detaylarda belli olduğunu söyleyen Josef, "Kornerden yediğimiz 3 gol belirleyici detay oldu" diye konuştu.

Sporting Lizbon'a sahasında 4-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Şampiyonlar Ligi'nin farklı bir alan olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Josef, "Şampiyonlar Ligi oldukça farklı bir alan. Maçlar detaylarda belli oluyor. Kornerden ilk yarıda 3 gol yemek oldukça önemli bir detay. Detayları çıkarınca durum farklı oluyor. Bu detay da mağlubiyete neden oldu" dedi.

Beşiktaş'ın daima atak oynayan bir takım olduğunu söyleyen Josef, "Beşiktaş daima atak oynaması gereken bir takım. Geride kalmak benim için sorun teşkil etmiyor. Şu anda zor bir süreçten geçiyoruz ama taraftarların takıma inanmasını istiyoruz. Geçen sene de zor bir dönemden geçmiştik ama sonrasında şampiyon olduk. Taraftarlar tekrar takıma inansınlar" açıklamasında bulundu.

Josef: Detaylar mağlubiyete sebep oldu

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