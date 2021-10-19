BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gündemindeki Samuel Umtiti'den ayrılık açıklaması!
Kara Kartal gelecek transfer dönemlerinde kadrosuna önemli bir stoper katmak istiyor. Bu kapsamda uzun süredir Beşiktaş'ın gündeminde bulunan Barcelona'nın Fransız stoperi Samuel Umtiti açıklamalarda bulundu. Katalan ekibi ile yollarını ayırması beklenen 27 yaşındaki savunmacı, flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler...
Yaşadığı sakatlıklarla Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde kayıp veren Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Barcelona'nın yıldız oyuncusu Samuel Umtiti, transfer döneminde siyah beyazlıların gündemine gelmişti.
Barcelona'da istediği forma şansını bulamayan ve takımdan kopma noktasına gelen Fransız stoper Samuel Umtiti sessizliğini bozdu.
Mundo Deportivo'ya röportaj veren Umtiti yaptığı açıklamada Barcelona'dan ayrılmayı hiç düşünmediğini belirterek, "Başkanla konuştuktan sonra ağladım, ben Barça'yı seviyorum. Fiziksel olarak ilk geldiğim zamandan bile daha iyi durumdayım ve bana bir fırsat verilmesini umuyorum" diye konuştu.
Bu sezon hiç forma şansı bulamayan Samuel Umtiti, Barcelona formasıyla son maçını geçen sezon 2021'in Mayıs ayında Eibar'a karşı oynanan lig maçında oynamıştı.
2016'da Lyon'dan 25 milyon euroya transfer edilen 27 yaşındaki savunmacının adı geçen sezonun sonundan bu yana Beşiktaş ile anılıyordu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...