19 Ekim 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın gündemindeki Samuel Umtiti'den ayrılık açıklaması!

Kara Kartal gelecek transfer dönemlerinde kadrosuna önemli bir stoper katmak istiyor. Bu kapsamda uzun süredir Beşiktaş'ın gündeminde bulunan Barcelona'nın Fransız stoperi Samuel Umtiti açıklamalarda bulundu. Katalan ekibi ile yollarını ayırması beklenen 27 yaşındaki savunmacı, flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’ın gündemindeki Samuel Umtiti’den ayrılık açıklaması!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.10.2021

Yaşadığı sakatlıklarla Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde kayıp veren Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’ın gündemindeki Samuel Umtiti’den ayrılık açıklaması!

Barcelona'nın yıldız oyuncusu Samuel Umtiti, transfer döneminde siyah beyazlıların gündemine gelmişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’ın gündemindeki Samuel Umtiti’den ayrılık açıklaması!

Barcelona'da istediği forma şansını bulamayan ve takımdan kopma noktasına gelen Fransız stoper Samuel Umtiti sessizliğini bozdu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’ın gündemindeki Samuel Umtiti’den ayrılık açıklaması!

Mundo Deportivo'ya röportaj veren Umtiti yaptığı açıklamada Barcelona'dan ayrılmayı hiç düşünmediğini belirterek, "Başkanla konuştuktan sonra ağladım, ben Barça'yı seviyorum. Fiziksel olarak ilk geldiğim zamandan bile daha iyi durumdayım ve bana bir fırsat verilmesini umuyorum" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’ın gündemindeki Samuel Umtiti’den ayrılık açıklaması!

Bu sezon hiç forma şansı bulamayan Samuel Umtiti, Barcelona formasıyla son maçını geçen sezon 2021'in Mayıs ayında Eibar'a karşı oynanan lig maçında oynamıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’ın gündemindeki Samuel Umtiti’den ayrılık açıklaması!

2016'da Lyon'dan 25 milyon euroya transfer edilen 27 yaşındaki savunmacının adı geçen sezonun sonundan bu yana Beşiktaş ile anılıyordu.

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