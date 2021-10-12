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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan kadro kararı! Yedek oyuncular...

Sergen Yalçın’dan kadro kararı!
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Giriş Tarihi: 12.10.2021

Zorlu maç trafiğinde birçok oyuncusunu sakatlığa kurban eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, flaş bir karar aldı. Fikstürün sıkışık olduğu zamanlarda deneyimli çalıştırıcı yedek oyunculardan daha fazla verim almak istiyor. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Milli aradan önce yoğun maç trafiğinde sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın önümüzdeki zorlu süreçte aynı sorunlarla karşılaşmamak için şimdiden önlem almaya çılışıyor. Takımdaki darbeye bağlı sakatlıklar yüzünden bazı oyuncuları dinlendirme fırsatı bulamayan Yalçın, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde üst üste oynanacak maçlarda çok fazla riske girmeyecek.

Milliyet'in haberine göre; Özellikle oyuna sonradan giren isimlerin skoru tutma ve farkı açma konusunda takıma gerekli seviyede katkı vermemesinden şikayetçi olan deneyimli teknik adam önümüzdeki yoğun maç trafiğinde kulübeden daha fazla verim almak istiyor. Bu katkının sağlanması durumunda sakatlık riskinin de aşağıya çekileceğini düşünen Sergen Yalçın, antrenman temposunu maçların seyrine göre ayarlayacak.

Süper Lig'deki aşırı sert futboldan ve bunlara ceza kesmeyen hakemlerden memnun olmayan Beşiktaş'ın teknik patronu sakatlıklara karşı tedbirlerini arttıracak. Buna göre Sergen Yalçın sakatlık riski yüksek oyuncularını zaman zaman dinlendirerek alternatif isimlere şans verecek. Özellikle yıldız oyuncularını zorlu maç maratonunda kaybetmek istemeyen siyah-beyazlı teknik adam, yedek isimlerden daha fazla katkı almaya çalışacak. Beşiktaş'ın teknik patronu, kendilerine maksimum seviyede iyi bakmaları konusunda tüm oyuncularına uyarılarda da bulunacak.

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