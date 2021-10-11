Beşiktaş'ta Kaan Ayhan sevdası bitmek bilmiyor... Sezon başında İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen milli stoper için uzun süren görüşmelerde bulunan siyah-beyazlı kulüp, devre arası transferi döneminde rotayı yeniden Çizme'ye çevirecek. Yaz başında Sassuolo yönetiminin inadını kıramayan Beşiktaşlı idareciler, 26 yaşındaki savunmacı konusunda tüm şartları zorlayacak. Fotomaç'ın haberine göre; siyah beyazlılar bu transferde kaleyi içten vuracak! Babası Erol Ayhan ve yakın arkadaşı Kenan Karaman aracılığıyla Beşiktaş'a transfer olmaya olumlu baktığını bir kez daha ileten Kaan'dan Sassuolo cephesine ayrılma isteğini iletmesi istenecek. Sözleşmesi 2024'te bitecek olan oyuncu için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunulacak.

