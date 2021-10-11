11 Ekim 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Varsa yoksa Kaan Ayhan! Kara Kartal'ın transfer teklifi ortaya çıktı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş, yaz transfer döneminde takıma kattığı isimlerin ardından yeni sezona da iddialı bir giriş yaptı. Teknik direktör Sergen Yalçın önderliğinde geçen sezonki başarısını devam ettirmek isteyen Kara Kartal, uzun süredir gündeminde olan Kaan Ayhan için kulübü Sassuolo'ya bir kez daha transfer teklifi yapacak. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Varsa yoksa Kaan Ayhan! Kara Kartal’ın transfer teklifi ortaya çıktı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.10.2021

Beşiktaş'ta Kaan Ayhan sevdası bitmek bilmiyor... Sezon başında İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen milli stoper için uzun süren görüşmelerde bulunan siyah-beyazlı kulüp, devre arası transferi döneminde rotayı yeniden Çizme'ye çevirecek. Yaz başında Sassuolo yönetiminin inadını kıramayan Beşiktaşlı idareciler, 26 yaşındaki savunmacı konusunda tüm şartları zorlayacak. Fotomaç'ın haberine göre; siyah beyazlılar bu transferde kaleyi içten vuracak! Babası Erol Ayhan ve yakın arkadaşı Kenan Karaman aracılığıyla Beşiktaş'a transfer olmaya olumlu baktığını bir kez daha ileten Kaan'dan Sassuolo cephesine ayrılma isteğini iletmesi istenecek. Sözleşmesi 2024'te bitecek olan oyuncu için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunulacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Varsa yoksa Kaan Ayhan! Kara Kartal’ın transfer teklifi ortaya çıktı

ÇEBİ BİZZAT BULUNACAK

Hem Kaan'ın ayrılık isteği hem zorunlu satın alma şartı nedeniyle İtalyanların inadını kırmayı planlayan siyah-beyazlıların teklif edilecek rakam konusunda şimdiden hazırlıklara başladığı öğrenilirken, bu rakamın 5-6 milyon euro civarında olacağı dile getirildi. Öte yandan yaz döneminde özellikle Galatasaray'ın da araya girmesiyle oyuncu için yüksek fiyat çeken Sassuolo'lu yetkililerle yapılacak görüşmelerde başkan Ahmet Nur Çebi'nin de bizzat bulunmayı planladığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Varsa yoksa Kaan Ayhan! Kara Kartal’ın transfer teklifi ortaya çıktı

Sassuolo'da bu sezon 3 maçta 98 dakika sahada kalan Kaan'ı hala takımda tutmak isteyen İtalyan kulübünün düşüncesi değiştirilmeye çalışılacak. Daha önce Alman ekipleri Schalke, Frankfurt gibi kulüplerde de forma giyen Kaan, 2020-21 sezonu başında Fortuna Düsseldorf'tan 2.5 milyon euro bonservis bedeli ile Sassuolo'ya transfer olmuştu.

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