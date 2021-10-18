18 Ekim 2021, Pazartesi
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Beşiktaş'ı anlatan Lourency, "Sporting güçlü ve çok cesur bir takımla karşılaşacak. İyi bir maç olacak çünkü Sporting'in de harika bir takımı var. Sonucu tahmin etmek zor, iki takım da kazanabilir. Bir favori bence yok ancak Sporting şu anda daha iyi durumda, avantajlı olduklarını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın kazanma mantalitesi ile sahada olacağını belirten 25 yaşındaki oyuncu, "Sporting, Beşiktaş'ın kontra ataklarına karşı çok dikkatli olmalı çünkü Türk takımı Sporting'in arkasındaki boşlukları değerlendirmek isteyecektir. Beşiktaş kim oynarsa oynasın sahaya hep kazanmak için çıkan müthiş bir takım. Beşiktaş'ın yenilgilerinde sadece kendi hataları var diyemeyiz, galip gelen takımlara da pay vermek gerekiyor" dedi.
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçında 19 Ekim günü 19:45'te Sporting'i konuk edecek.
Göztepeli Lourency'den Beşiktaş uyarısı! "Sporting dikkatli olmalı"
Süper Lig takımlarından Göztepe'nin Portekiz'in Gil Vicente'den kadrosuna kattığı Lourency, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Beşiktaş - Sporting maçıyla ilgili görüşlerini Portekiz basınına aktardı. Beşiktaş'ın kazanma mantalitesi ile sahada olacağını belirten 25 yaşındaki oyuncu, "Sporting, Beşiktaş'ın kontra ataklarına karşı çok dikkatli olmalı çünkü Türk takımı Sporting'in arkasındaki boşlukları değerlendirmek isteyecektir. Beşiktaş kim oynarsa oynasın sahaya hep kazanmak için çıkan müthiş bir takım. Beşiktaş'ın yenilgilerinde sadece kendi hataları var diyemeyiz, galip gelen takımlara da pay vermek gerekiyor" dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Göztepe forması giyen Brezilyalı oyuncu Lourency, Beşiktaş - Sporting maçı öncesinde Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ı anlatan Lourency, "Sporting güçlü ve çok cesur bir takımla karşılaşacak. İyi bir maç olacak çünkü Sporting'in de harika bir takımı var. Sonucu tahmin etmek zor, iki takım da kazanabilir. Bir favori bence yok ancak Sporting şu anda daha iyi durumda, avantajlı olduklarını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın kazanma mantalitesi ile sahada olacağını belirten 25 yaşındaki oyuncu, "Sporting, Beşiktaş'ın kontra ataklarına karşı çok dikkatli olmalı çünkü Türk takımı Sporting'in arkasındaki boşlukları değerlendirmek isteyecektir. Beşiktaş kim oynarsa oynasın sahaya hep kazanmak için çıkan müthiş bir takım. Beşiktaş'ın yenilgilerinde sadece kendi hataları var diyemeyiz, galip gelen takımlara da pay vermek gerekiyor" dedi.
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçında 19 Ekim günü 19:45'te Sporting'i konuk edecek.
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