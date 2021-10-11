11 Ekim 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kara Kartal'da Welinton sınırda! Serdar Saatçı başarılı olursa...

Kartal’da Welinton sınırda!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.10.2021

Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Welinton, yabancı kuralı sebebiyle sınırda. Takımın genç oyuncularından Serdar Saatçı'nın başarılı olması ve kendini ispatlaması durumunda, 32 yaşındaki Brezilyalı stoper ile yollar ayrılacak.

Beşiktaş'ta yabancı sınırının ardından gelecek sezon için de planlamalar şimdiden başladı. Siyahbeyazlılarda bu noktada stoper bölgesi için karar verilecek. Kaan için temaslara başlayacak Beşiktaş'ın Montero'yu da takımda tutmayı planladığı öğrenildi. Bu noktada yabancı sınırına rağmen takımda 3. yabancı stoperi düşünmeyen Beşiktaş'ın Serdar Saatçı'nın da şans bulduğunda kendisini göstermesi durumunda Welinton ile yolları ayırabileceği öğrenildi. 32 yaşındaki stoperin 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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