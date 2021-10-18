18 Ekim 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Sporting maçının kamp kadrosu açıklandı!

Beşiktaş’ın Sporting maçı kamp kadrosu açıklandı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 Giriş Tarihi: 18.10.2021

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Portekiz'in Sporting takımını ağırlayacak. Mücadele öncesi siyah beyazlıların kamp kadrosu açıklandı. Kartal'da Mehmet Topal, N'Koudou, Atiba ve Güven Yalçın kadroda yer almadı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçında 19 Ekim günü 19:45'te Sporting'i konuk edecek. Mücadele öncesi siyah beyazlıların kamp kadrosu belli oldu.

Kartal'da sakatlıkları süren Mehmet Topal, N'Koudou ve Atiba kadroda yer almazken, UEFA listesinde adı yer almayan Güven Yalçın da kadroda yer almadı.

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