Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçında 19 Ekim günü 19:45'te Sporting'i konuk edecek. Mücadele öncesi siyah beyazlıların kamp kadrosu belli oldu.

Kartal'da sakatlıkları süren Mehmet Topal, N'Koudou ve Atiba kadroda yer almazken, UEFA listesinde adı yer almayan Güven Yalçın da kadroda yer almadı.

İŞTE O LİSTE:

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ