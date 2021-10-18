18 Ekim 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da liste başı Giocomo Bonaventura!

Milli aradan önce 12 futbolcusundan yoksun olan Beşiktaş, özellikle orta saha bölgesinde çok sıkıntı çekti. Siyah-beyazlılar Atiba'nın yaşının ilerlemesi, Oğuzhan Özyakup'un istikrarsız performansı ve Miralem Pjanic'in kiralık olması nedeniyle bu bölgeye transfer yapmak istiyor. Kara Kartal, Fiorentina ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Giocomo Bonaventura'yı liste başına aldı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal’da liste başı Giocomo Bonaventura!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.10.2021

Atiba'nın ilerleyen yaşı nedeniyle düşen formu, Oğuzhan'ın bir türlü isteneni verememesi, Teixeira'nın sakatlanmaları, Pjanic'in de kiralık olması devre arası için Beşiktaş'ı orta saha arayışına zorladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal’da liste başı Giocomo Bonaventura!

Bu doğrultuda geçtiğimiz günlerde çalışmalara başlayan siyah-beyazlı yönetimin, Avrupa pazarında maliyeti düşük ancak tecrübeli isimler üzerine araştırma yaptığı kaydedildi. Ve radara giren ilk futbolcu da Fiorentina'nın merkez orta saha oyuncusu Giacomo Bonaventura oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal’da liste başı Giocomo Bonaventura!

Fotomaç'ın haberine göre, kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 32 yaşındaki futbolcuyla temas kurmaya hazırlanan Beşiktaşlı idarecilerin devre arasında oyuncuyu renklerine bağlamaya çalışacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal’da liste başı Giocomo Bonaventura!

Teklif edilecek rakam konusunda bir bilgiye ulaşılamazken, adaylar arasında yine İtalya'dan birkaç ismin daha bulunduğu ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal’da liste başı Giocomo Bonaventura!

Bu sezon Fiorentina ile 8 maça çıkan Giacomo Bonaventura'nın 1 gol, 2 asisti bulunuyor. Kanatta da görev yapabilen İtalyan futbolcu, daha önce Milan ve Atalanta formalarını da terletti.

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