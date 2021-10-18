BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da liste başı Giocomo Bonaventura!

Milli aradan önce 12 futbolcusundan yoksun olan Beşiktaş, özellikle orta saha bölgesinde çok sıkıntı çekti. Siyah-beyazlılar Atiba'nın yaşının ilerlemesi, Oğuzhan Özyakup'un istikrarsız performansı ve Miralem Pjanic'in kiralık olması nedeniyle bu bölgeye transfer yapmak istiyor. Kara Kartal, Fiorentina ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Giocomo Bonaventura'yı liste başına aldı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Atiba'nın ilerleyen yaşı nedeniyle düşen formu, Oğuzhan'ın bir türlü isteneni verememesi, Teixeira'nın sakatlanmaları, Pjanic'in de kiralık olması devre arası için Beşiktaş'ı orta saha arayışına zorladı.

Bu doğrultuda geçtiğimiz günlerde çalışmalara başlayan siyah-beyazlı yönetimin, Avrupa pazarında maliyeti düşük ancak tecrübeli isimler üzerine araştırma yaptığı kaydedildi. Ve radara giren ilk futbolcu da Fiorentina'nın merkez orta saha oyuncusu Giacomo Bonaventura oldu.

Fotomaç'ın haberine göre, kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 32 yaşındaki futbolcuyla temas kurmaya hazırlanan Beşiktaşlı idarecilerin devre arasında oyuncuyu renklerine bağlamaya çalışacağı belirtildi.