BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu. Zorlu karşılaşmada yenilen basit goller Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı çılgına çevirdi. Müsabaka sonrası savunmacılarla özel olarak görüşen deneyimli hoca, futbolcuları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Sergen Yalçın Başakşehir maçından sonra yardımcılarıyla durum değerlendirmesi yaptı. Fotomaç'ın haberine göre, 48 yaşındaki teknik adam, "Beşiktaş takımı bu kadar basit goller yememeli" yorumunda bulundu. Özellikle ikinci ve üçüncü gollerde savunmanın dağınıklığından ve dönen topların rakibe kaptırılmasından şikayetçi olan Yalçın'ın "Hiç beklemediğim bir oyun oldu. Oyuncularım her zamanki gibi iyi niyetle mücadele ettiler fakat bazen bu tek başına yeterli olmuyor. İkinci yarıya daha iyi başladık. Beraberlik golünden sonra da çok önemli fırsatlarımız oldu. Fakat basit goller yediğimizde maçı kurtarmak çok kolay olmuyor" diye konuştuğu belirtildi. Hocanın, savunma oyuncularıyla özel konuşmalar yaptığı da gelen haberler arasında.

SPORTİNG MAÇINA YOĞUN İLGİ



Öte yandan Sporting Lizbon karşılaşmasının biletleri dün genel satışa sunuldu. Cumartesi günü kombine sahipleri için satışa çıkan biletlere yoğun ilgi olduğu belirtildi. Biletler 175 TL ile bin 600 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

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