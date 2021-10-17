UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, gruptaki 3. maçında Sporting Lizbon'u konuk edecek. Siyah beyazlılar için oldukça kritik bir öneme sahip olan bu maçın hakemi belli oldu. Beşiktaş - Sporting Lizbon maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, gruptaki 3. maçında Sporting ile karşı karşıya gelecek. İlk 2 maçtan da mağlubiyetle ayrılan ve grupta 0 puanda bulunan siyah beyazlılar, oldukça kritik öneme sahip olan bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Beşiktaş - Sporting maçının hakemi belli oldu. Dev mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

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