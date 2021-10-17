17 Ekim 2021, Pazar
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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş - Sporting Lizbon maçının hakemi belli oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, gruptaki 3. maçında Sporting Lizbon'u konuk edecek. Siyah beyazlılar için oldukça kritik bir öneme sahip olan bu maçın hakemi belli oldu. Beşiktaş - Sporting Lizbon maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, gruptaki 3. maçında Sporting ile karşı karşıya gelecek. İlk 2 maçtan da mağlubiyetle ayrılan ve grupta 0 puanda bulunan siyah beyazlılar, oldukça kritik öneme sahip olan bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Beşiktaş - Sporting maçının hakemi belli oldu. Dev mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.
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