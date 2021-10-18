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BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan Sporting maçı öncesi ikaz! "Bize yakışmaz"

Yalçın’dan Sporting ikazı! Bize yakışmaz
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'e 3-2 yenilen Beşiktaş'ta gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Sporting maçına çevrildi. Futbolcularına karşılaşma öncesi uyarılarda bulunan Sergen Yalçın, “Şampiyonlar Ligi’nde yola devam etmek istiyorsak mutlaka kazanmamız gerek. En azından mağlup olmamalıyız. Grubu puansız bitiremeyiz. Bu bize yakışmaz” dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Ligde Başakşehir mağlubiyeti ile şampiyonluk yarışında yara alan Beşiktaş'ta gözler yarın Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Sporting maçına çevrildi. Kartal için Sporting Lizbon karşılaşması Avrupa için büyük önem taşıyor. İlk iki maçta puan alamayan siyah-beyazlılar, iddiasını sürdürmek için Portekiz ekibini yenmek zorunda. Sporting karşısında alınacak olası bir mağlubiyet Devler Ligi iddiasını bitireceği gibi, 3. olup Avrupa Ligi'ne devam etme olasılığı da en düşük seviyeye taşıyacak.

KENDİNİZİ GÖSTERMENİN ZAMANI

Beşiktaş'ın bu yüzden Sporting'i yenmekten veya Avrupa Ligi umudunu diğer maçlara taşıyabilmek için en azından 1 puan almaktan başka çaresi yok. Teknik direktör Sergen Yalçın, yardımcıları ile birlikte sürekli bu sınava çalışırken talebelerine de uyarılarda bulunmayı ihmal etmiyor. Fotomaç'ın haberine göre, dünkü idmanda da bu ikazlarına devam eden başarılı çalıştırıcı, "Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyorsak mutlaka kazanmamız gerek. En azından mağlup olmamalıyız. Grubu puansız bitiremeyiz. Bu bize yakışmaz. Kendimizi göstermemizin zamanı geldi" dedi.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında yarın Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti. Isınma ile istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda bir süre çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapan futbolcular, dar alan idmanlarının ardından taktik programa geçti. Antrenman şut çalışmasıyla sona erdi. Beşiktaş, hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla tamamlayarak kampa girecek.

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