BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Oğuzhan Özyakup kredisini tüketiyor! Sezon sonunda...

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu. Siyah beyazlılarda kötü performansı sebebiyle eleştirilen oyunculardan birisi de Oğuzhan Özyakup oldu. Maça ilk 11'de başlayan ve devre arasında oyundan alınan 29 yaşındaki orta saha kredisini tüketmeye devam etti. İşte detaylar...

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, ligin 9. haftasında deplasmanda Başakşehir'e mağlup olarak bu sezon 2. yenilgisini aldı. Siyah beyazlılarda birçok isim performansı sebebiyle eleştiri oklarına maruz kaldı.

Onlardan birisi de Oğuzhan Özyakup oldu. 29 yaşındaki orta saha istikrarsız performansı sebebiyle kredilerini tüketmeye devam ediyor.