18 Ekim 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sporting Beşiktaş maçı için İstanbul'da!

Sporting Beşiktaş maçı için İstanbul’da!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.10.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü hafta müsabakasında 19 Ekim Salı günü Beşiktaş ile karşılaşacak Portekiz'in Sporting takımı, İstanbul'a geldi. Siyah beyazlılar, zorlu rakibiyle salı saat 19.45'te Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında 19 Ekim Salı günü Beşiktaş ile karşılaşacak Portekiz'in Sporting Lizbon takımı, İstanbul'a geldi.

Portekiz'in başkenti Lizbon'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen ve yöneticilerin de bulunduğu kafile, buradan konaklayacağı otele geçti.

Beşiktaş-Sporting Lizbon karşılaşması, 19 Ekim Salı günü saat 19.45'te Vodafone Park'ta oynanacak.

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