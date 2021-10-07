SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ - Siyah beyazlılar Başakşehir maçı öncesi U-19 takımını 8-0 mağlup etti!
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar milli ara sebebiyle bu mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor. Başakşehir maçı çalışmaları kapsamında Beşiktaş, U-19 takımı ile bir hazırlık maçı yaptı. Karşılaşmadan A takım 8-0'lık üstünlükle ayrıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş, Süper Lig'de M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde U-19 Takımı ile oynadığı antrenman maçından 8-0 galip ayrıldı.
Siyah-beyazlılar maça; Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Berkay Vardar, Umut Meraş, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Alex Teixeira, Emirhan Delibaş ve Güven Yalçın ilk on biriyle başladı. U-19 Akademi Takım müsabakaya; Göktuğ Baytekin, Aytuğ Batur Kömeç, Okan Ağrap, Emre Aydemir, Burak Selver Yıldız, Badra Cisse, Kadircan Bilikli, Hayrullah Kerpi, Koray Yağcı, Miraç Asiltekin ve Halil Çiçek ilk on biriyle başladı.
Futbol A Takımının, 8-0 üstünlüğüyle sonuçlanan antrenman maçının ikinci yarısında Necip'in yerine Welinton, Oğuzhan'ın yerine Josef, Alex'in yerine Demir Ege ve Emirhan'ın yerine Ghezzal forma giydi.
Futbol A Takımının gollerini; Can Bozdoğan (3), Umut Meraş, Emirhan Delibaş, Güven Yalçın, Rachid Ghezzal ve Demir Ege Tıknaz kaydetti.
Siyah-beyazlılar, M. Başakşehir maçı hazırlıklarına, üç günlük iznin ardından 11 Ekim Pazartesi günü saat 16.00'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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