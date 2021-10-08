08 Ekim 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ - Can Bozdoğan için Schalke'den Beşiktaş'a transfer cevabı!

Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Can Bozdoğan, siyah beyazlı takımda gösterdiği performansla yönetimin ve teknik ekibin gözüne girdi. Siyah beyazlılar, oyuncunun bonservisini almak için Alman kulübü Schalke ile görüştü. Schalke'de Kartal'a sezon sonu görüşelim cevabını verdi. İşte ayrıntılar...

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ - Can Bozdoğan için Schalke’den Beşiktaş’a transfer cevabı!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.10.2021

Beşiktaş Can Bozdoğan'ın bonservisini almak için Schalke ile görüştü. 1 yıllığına kiraladıkları 20 yaşındaki genç yıldız için harekete geçen Beşiktaş'a şimdilik olumsuz yanıt verildi.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ - Can Bozdoğan için Schalke’den Beşiktaş’a transfer cevabı!

Takvim'in haberine göre; Alman kulübü Schalke, "Oyuncumuz zaten 1 yıl sizde kiralık oynayacak. Ondan beklentimiz yüksek. Onu elden çıkarmayı şimdilik düşünmüyoruz. Ancak sezon sonunda oturur konuşuruz" yanıtını verdi. Beşiktaş Yönetimi bu cevap sonrasında sezon sonunu bekleme kararı aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kara Kartal’a o isimden iyi haber! Kara Kartal'a o isimden iyi haber!
Larin’e çifte kanca! Yeni sözleşme görüşmeleri tıkanmıştı Larin'e çifte kanca! Yeni sözleşme görüşmeleri tıkanmıştı
Kartal’dan flaş karar! Josef de Souza... Kartal'dan flaş karar! Josef de Souza...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör