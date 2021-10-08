SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ - Can Bozdoğan için Schalke’den Beşiktaş’a transfer cevabı!

Takvim'in haberine göre; Alman kulübü Schalke, "Oyuncumuz zaten 1 yıl sizde kiralık oynayacak. Ondan beklentimiz yüksek. Onu elden çıkarmayı şimdilik düşünmüyoruz. Ancak sezon sonunda oturur konuşuruz" yanıtını verdi. Beşiktaş Yönetimi bu cevap sonrasında sezon sonunu bekleme kararı aldı.

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