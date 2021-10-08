SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ - Can Bozdoğan için Schalke'den Beşiktaş'a transfer cevabı!
Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Can Bozdoğan, siyah beyazlı takımda gösterdiği performansla yönetimin ve teknik ekibin gözüne girdi. Siyah beyazlılar, oyuncunun bonservisini almak için Alman kulübü Schalke ile görüştü. Schalke'de Kartal'a sezon sonu görüşelim cevabını verdi. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş Can Bozdoğan'ın bonservisini almak için Schalke ile görüştü. 1 yıllığına kiraladıkları 20 yaşındaki genç yıldız için harekete geçen Beşiktaş'a şimdilik olumsuz yanıt verildi.
Takvim'in haberine göre; Alman kulübü Schalke, "Oyuncumuz zaten 1 yıl sizde kiralık oynayacak. Ondan beklentimiz yüksek. Onu elden çıkarmayı şimdilik düşünmüyoruz. Ancak sezon sonunda oturur konuşuruz" yanıtını verdi. Beşiktaş Yönetimi bu cevap sonrasında sezon sonunu bekleme kararı aldı.
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