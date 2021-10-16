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BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ... Valentin Rosier: Asla vazgeçmeyeceğiz!

Valentin Rosier: Asla vazgeçmeyeceğiz!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.10.2021

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Başakşehir'e 3-2 yenildi. Siyah beyazlılarda Valentin Rosier, karşılaşma sonrası resmi sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Fransız sağ bek, İyi bir oyun oynamadık ama birbirimizi eleştirmeyelim. Biz bir aileyiz ve her oyuncu elinden gelenin en iyisini yapıyor. Asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu.

Siyah - beyazlı oyuncu Valentin Rosier, maçın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Rosier, yaptığı açıklamada; "İyi bir oyun oynamadık ama birbirimizi eleştirmeyelim. Biz bir aileyiz ve her oyuncu elinden gelenin en iyisini yapıyor. Asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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