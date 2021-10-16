TURGAY DEMİR - PJANIC Mİ NECİP Mİ?

Atiba her ne kadar öne çıksa da zaman zaman öne çıksa da hiç bir zaman sekiz ya da on numara değil. Dolayısıyla böyle bir maçta iki altı numarayla başlamak bana göre yanlıştı. Değişiklik yaparken aynı durumu koruyup Necip'i oyuna almak ise akıl tutulması… Rakip Real, Liverpool'sa Necip'i alır üçüncü stoper gibi kullanırsın ama burada kreatif bir oyuncuya ihtiyacın var, Necip'e değil.