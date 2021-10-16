BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Kaan Ayhan müjdesi! Hocasıyla görüştü ve...
Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde olan Kaan Ayhan konusunda flaş bir gelişme daha yaşandı. Siyah beyazlıların transferi için yoğun çaba harcadığı milli stoper, Sassuolo'da hocası Alessio Dionisi ile bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...
Süper Lig'de son şampiyon Beşiktaş yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Kartal, geçtiğimiz sezonun aksine oldukça alternatifli bir takım oluşturdu. Siyah beyazlılar hedefindeki birçok oyuncuda mutlu sona ulaşsa da, Kaan Ayhan transferini noktalamayı başaramadı.
Sassuolonews'in haberine göre İtalyan kulübünde düzenli olarak forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Kaan Ayhan, hocası Alessio Dionisi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Daha fazla süre istediğini hocasına ileten Kaan, Dionisi'nin söz vermemesi üzerine takımdan ayrılmak istiyor.
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