16 Ekim 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Kaan Ayhan müjdesi! Hocasıyla görüştü ve...

Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde olan Kaan Ayhan konusunda flaş bir gelişme daha yaşandı. Siyah beyazlıların transferi için yoğun çaba harcadığı milli stoper, Sassuolo'da hocası Alessio Dionisi ile bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal’a Kaan Ayhan müjdesi! Hocasıyla görüştü ve...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.10.2021

Süper Lig'de son şampiyon Beşiktaş yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Kartal, geçtiğimiz sezonun aksine oldukça alternatifli bir takım oluşturdu. Siyah beyazlılar hedefindeki birçok oyuncuda mutlu sona ulaşsa da, Kaan Ayhan transferini noktalamayı başaramadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal’a Kaan Ayhan müjdesi! Hocasıyla görüştü ve...

Özellikle stoper bölgesi için transfer yapmak isteyen Kartal, daha önce Kaan için Sassuolo ile temas kurmuştu. Milli stoper için fırsat kollayan Beşiktaş'a, Kaan cephesinden müjdeli haber geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal’a Kaan Ayhan müjdesi! Hocasıyla görüştü ve...

Sassuolonews'in haberine göre İtalyan kulübünde düzenli olarak forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Kaan Ayhan, hocası Alessio Dionisi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Daha fazla süre istediğini hocasına ileten Kaan, Dionisi'nin söz vermemesi üzerine takımdan ayrılmak istiyor.

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