BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal’a Kaan Ayhan müjdesi! Hocasıyla görüştü ve...

Sassuolonews'in haberine göre İtalyan kulübünde düzenli olarak forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Kaan Ayhan, hocası Alessio Dionisi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Daha fazla süre istediğini hocasına ileten Kaan, Dionisi'nin söz vermemesi üzerine takımdan ayrılmak istiyor.

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