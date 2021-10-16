16 Ekim 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic Sporting Lizbon maçında sahada!

Kartal’a Pjanic müjdesi! O maçta sahada olacak
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Giriş Tarihi: 16.10.2021

Sakatlığı bulunan Miralem Pjanic, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 9. haftasında oynadığı Başakşehir maçında takımını yalnız bırakmıştı. Siyah-beyazlıların yardımcı antrenörü Murat Şahin, Boşnak yıldızın salı günü oynanacak Sporting Lizbon maçında sahada olacağını söyledi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, sakatlığı bulunan Miralem Pjanic ve diğer oyuncular hakkında konuştu. Şahin, "Yaşadığımız sakatlıklar tabii ki takımı etkiledi ama milli aranın bize iyi geldiğini söyleyebiliriz. Pjanic ve Kenan yarın antrenmanlara başlayacak, N'Koudou ve Mehmet Topal'ın sakatlıkları biraz daha sürecek" ifadelerini kullandı. Başakşehir maçında riske edilmeyen yıldız futbolcu Miralem Pjanic salı günü Sporting Lizbon ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında kadroya alınacak. Pjanic, Beşiktaş'ta 5 maça çıkarken 3 asist yaptı.

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