Süper Lig'de, Başakşehir'e deplasmanda 3-2 mağlup olan Beşiktaş'a, Miralem Pjanic'ten müjdeli haber geldi. Altay maçında sakatlanan yıldız futbolcu bir süre takımdan ayrı kalmıştı. Boşnak yıldızın, bugün yapılan idmana katıldığı ve salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Sporting maçında forma giyebileceği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Miralem Pjanic'ten sevindirici haber geldi.

Boşnak oyuncunun, bugün takımla çalıştığı aktarıldı.

Yıldız futbolcu, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçında forma giyebilecek.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

"Basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcularımız sahada koşu çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcularımız; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmasının ardından minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrasında gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı. Siyah-beyazlılarımız, Sporting CP maçının hazırlıklarını, yarın (17 Ekim) saat 11.30'da basına kapalı gerçekleştireceği çalışmayla sürdürecek."

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