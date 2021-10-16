16 Ekim 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Miralem Pjanic müjdesi!

Beşiktaş’a Miralem Pjanic müjdesi!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.10.2021

Süper Lig'de, Başakşehir'e deplasmanda 3-2 mağlup olan Beşiktaş'a, Miralem Pjanic'ten müjdeli haber geldi. Altay maçında sakatlanan yıldız futbolcu bir süre takımdan ayrı kalmıştı. Boşnak yıldızın, bugün yapılan idmana katıldığı ve salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Sporting maçında forma giyebileceği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Miralem Pjanic'ten sevindirici haber geldi.

Boşnak oyuncunun, bugün takımla çalıştığı aktarıldı.

Yıldız futbolcu, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçında forma giyebilecek.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

"Basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcularımız sahada koşu çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcularımız; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmasının ardından minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrasında gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı. Siyah-beyazlılarımız, Sporting CP maçının hazırlıklarını, yarın (17 Ekim) saat 11.30'da basına kapalı gerçekleştireceği çalışmayla sürdürecek."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Valentin Rosier: Asla vazgeçmeyeceğiz! Valentin Rosier: Asla vazgeçmeyeceğiz!
Beşiktaş 2 yıl önce ondan vazgeçmiş! Diaby yerine gelecekti ama... Beşiktaş 2 yıl önce ondan vazgeçmiş! "Diaby yerine gelecekti ama..."
Kartal’a Kaan Müjdesi! Hocasıyla görüştü ve... Kartal'a Kaan Müjdesi! Hocasıyla görüştü ve...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör