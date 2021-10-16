16 Ekim 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Can Bozdoğan transferinde flaş gelişme! Sezon sonunda...

Beşiktaş, sezon başında Alman ekibi Schalke 04'ten kiraladığı Can Bozdoğan'ın bonservisini almak için girişimlerine başladı. Genç futbolcu Can da siyah-beyazlılarda devam etmek istiyor. Ancak Schalke taraftarları Can Bozdoğan'ın satılmasına karşı çıkıyor. Alman basınında yer alan habere göre, Schalke'ye sezon sonunda geri dönmeyecek isimler duyuruldu. Listede Can Bozdoğan da yer aldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Can Bozdoğan transferinde flaş gelişme! Sezon sonunda...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.10.2021

Sezon başında birçok yıldız ismi kadrosuna katan Beşiktaş'ta en dikkat çeken transferlerden biri de Can Bozdoğan olmuştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Can Bozdoğan transferinde flaş gelişme! Sezon sonunda...

Kısa sürede siyah-beyazlı forma ile taraftarın gönlünde taht kuran genç futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı şimdiden merak konusu olmaya başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Can Bozdoğan transferinde flaş gelişme! Sezon sonunda...

CAN BOZDOĞAN DA LİSTEDE

Alman basınında yer alan habere göre; Schalke'nin başka takımlara kiralık olarak gönderdiği 7 futbolcu arasında Alman ekibine dönmeyecek isimler listelenirken onlardan birinin de Can Bozdoğan olması dikkati çekti. Bu isimler arasında Ozan Kabak (Norwich City), Amine Harit (Marsilya), Nassim Boujellab (Ingolstadt), Rabbi Matondo (Brugge), Levent Mercan (Karagümrük), Hamza Mendyl (Gaziantep) bulunuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Can Bozdoğan transferinde flaş gelişme! Sezon sonunda...

BEŞİKTAŞ İSTEKLİ

Ağustos sonunda kiralık verilen Can Bozdoğan'ın siyah-beyazlı takımda pozitif bir görüntü oluşturduğu ve Beşiktaş'ın oyuncunun bonservisini alma konusunda istekli olduğu aktarıldı.


BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Can Bozdoğan transferinde flaş gelişme! Sezon sonunda...

SATIN ALMA OPSİYONU 2 MİLYON EURO

Haberde, "Can Bozdoğan, Beşiktaş ile o kadar iyi anlaşıyor ki bu transfer süreci kiralamanın ötesine geçecek" denildi. Beşiktaş'ın futbolcunun transferi için satın alma opsiyonu var. Bu rakamın ise yaklaşık 2 milyon Euro olduğu belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Can Bozdoğan transferinde flaş gelişme! Sezon sonunda...

SCHALKE TARAFTARI TEPKİLİ

Bu arada Schalke taraftarları Can Bozdoğan'ın takımdan ayrılmasına sosyal medyada tepki gösteriyor. Taraftarlar, Can Bozdoğan'ın Schalke'de kalmasının kulübün faydasına olacağı görüşünü savunuyor.

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