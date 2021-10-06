06 Ekim 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta 10 farklı isim gol attı!

Beşiktaş o alanda zirvede! 10 farklı isim...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.10.2021

Sakatlıklar sebebiyle kadrodaki tüm oyuncuları kullanan Beşiktaş, skor üretme konusunda bir sorun yaşamadı. Siyah beyazlılar, 8 hafta sonunda 16 gol atma başarısı sağladı. Kartal'ın attığı 16 golü ise 10 farklı isim kaydetti. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, 8 hafta sonunda 16 gol atma başarısı sağladı. Akşam'ın haberine göre, Kartal'ın attığı 16 golü ise 10 farklı isim kaydetti. Beşiktaş, Altay ile birlikte bu istatistikte lider durumda. Batshuayi ve Güven 3'er gol attı. N'Koudou ve Rıdvan Yılmaz'ın ise 2'şer golü bulunuyor. Larin, Montero, Ghezzal, Atiba, Josef ve Alex'te gol atarak takımına katkı sağladı. Fenerbahçe (12 gol) ve Galatasaray'da (13 gol) 9 farklı oyuncu skor üretme konusunda takımına yardımcı oldu. 8 hafta sonunda 3 gol atabilen Giresunspor da 2 oyuncu skor katkısı yapabildi.
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