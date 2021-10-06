06 Ekim 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Can Bozdoğan için harekete geçildi! Bonservisi...

Beşiktaş'ta Can Bozdoğan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında Schalke'den satın alma opsiyonuyla kiralanan 20 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın verdiği forma şansını iyi kullandı. Yönetim, Can'ın performansının ardından sezon sonu bonservisini için harekete geçecek. |Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ta Can Bozdoğan için harekete geçildi! Bonservisi...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 Giriş Tarihi: 06.10.2021

Beşiktaş'ın sezon başında satın alma opsiyonu ile kiraladığı Can Bozdoğan performansı ile teknik heyetten tam not aldı. Siyah-beyazlılarda yaşanan üst üste sakatlıklar sonrası formayı kapan 20 yaşındaki futbolcu, hocası Sergen Yalçın'ın yüzünü güldürdü.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ta Can Bozdoğan için harekete geçildi! Bonservisi...

BONSERVİSİ İÇİN HAREKETE GEÇİLECEK!
Önümüzdeki sezondan itibaren genç Türk oyuncuları daha çok takıma katmayı düşünen Beşiktaş'ta ilk olarak Schalke'den kiralanan Can Bozdoğan'ın bonservisi için harekete geçilecek.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ta Can Bozdoğan için harekete geçildi! Bonservisi...

Ajax maçında 90 dakika sahada kalan genç futbolcu, Sivasspor ile oynanan karşılaşmada da 67 dakika sahada kaldı ve performansıyla alkış topladı.

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