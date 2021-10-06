Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ta Can Bozdoğan için harekete geçildi! Bonservisi...

BONSERVİSİ İÇİN HAREKETE GEÇİLECEK!

Önümüzdeki sezondan itibaren genç Türk oyuncuları daha çok takıma katmayı düşünen Beşiktaş'ta ilk olarak Schalke'den kiralanan Can Bozdoğan'ın bonservisi için harekete geçilecek.