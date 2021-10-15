Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Miralem Pjanic için flaş iddia! Yeni adresi...
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Mirelam Pjanic, Avrupa basınında gündem olmaya devam ediyor. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir transfer iddiası geldi. İspanyol basınında yer alan habere göre, Premier Lig ekibinin Boşnak oyuncu için devreye girdiği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Sezon başında kadrosuna kattığı Pjanic ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.
Transferin son günlerinde siyah-beyazlıların kadrosuna kattığı Miralem Pjanic'in geçtiğimiz günlerdeki Juventus ziyareti gündem olmuştu.
Bosna Hersekli futbolcu için bir iddia da İspanyol basınından geldi. Premier Lig ekibinin Pjanic için devreye girdiği yazıldı.
409 milyon dolara satılan Newcastle United, sezon sonunda transferlerle yeni bir çehreye bürünmek istiyor.
İngiliz basınında çıkan haberde Newcatle'ın listesinde Haaland, Mbappe, Icardi, Rudiger ve Pjanic gibi isimlerin olduğu iddia edildi.
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