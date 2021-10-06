BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ın gözü savunma oyuncularında! Sergen Yalçın...(Spor haberleri)

Teknik heyeti ile yaptığı toplantılarda ve analizlerde bu duruma dikkat çeken Sergen Yalçın, eksiklere rağmen gol bulma konusunda sıkıntı yaşamadıklarını fakat takım savunması anlamında eksik kaldıklarının altını çizdi. Fotomaç'ın haberine göre milli arada özellikle defansif anlamda Beşiktaş'ta önemli çalışmaların yapılması bekleniyor.

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