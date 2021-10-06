06 Ekim 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ın gözü savunma oyuncularında! Sergen Yalçın...(Spor haberleri)

Süper Lig'de geride kalan 8 haftanın ardından sakatlıktan en çok çeken takım olan Beşiktaş'ta gözler savunma hattında yaşanan krize çevrildi. Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın bu konuda yaptığı analizlerin ardından çalışmalara başladı. (BJK spor haberleri)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ın gözü savunma oyuncularında! Sergen Yalçın...Spor haberleri
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.10.2021

Sakatlıklar nedeniyle birçok yıldız isminden mahrum kalan Beşiktaş'ın imdadına milli ara yetişti. Beşiktaş'ta önce Vida ardından Welinton ve Montero gibi isimlerin sakatlığı sonrası stoper tandemi sık sık değişmek zorunda kalmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ın gözü savunma oyuncularında! Sergen Yalçın...Spor haberleri

Yaşanan bu durum skora direkt yansıdı. Ligin ilk 4 haftasında 3'ünde Vida-Welinton, 4. haftada da Vida-Necip tandemi ile çıkan Kartal, bu süreçte kalesinde gol görmeden 4 maçta 3 galibiyet, 1 de beraberlik almıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ın gözü savunma oyuncularında! Sergen Yalçın...Spor haberleri

ÖZEL ÇALIŞMA YAPILIYOR

Ancak peş peşe gelen sakatlıklar sonra savunma dengesi tamamen bozuldu. Beşiktaş kalan 4 haftada ise kalesinde 8 gol gördü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ın gözü savunma oyuncularında! Sergen Yalçın...Spor haberleri

Teknik heyeti ile yaptığı toplantılarda ve analizlerde bu duruma dikkat çeken Sergen Yalçın, eksiklere rağmen gol bulma konusunda sıkıntı yaşamadıklarını fakat takım savunması anlamında eksik kaldıklarının altını çizdi. Fotomaç'ın haberine göre milli arada özellikle defansif anlamda Beşiktaş'ta önemli çalışmaların yapılması bekleniyor.

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