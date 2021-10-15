15 Ekim 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Başakşehir Beşiktaş maçında Oğuzhan Özyakup 300. maçına çıktı!

Oğuzhan ’dalya’ dedi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir'e konuk oldu. Siyah-beyazlılarda Oğuzhan Özyakup 300. maçına çıktı.(BJK spor haberleri)

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcularından Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı formayla 300'üncü maçına çıktı.

Siyah-beyazlı kulübün "Feda Sezonu" olarak ilan ettiği 2012-2013 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Oğuzhan Özyakup, bu sezon ligde 5, Avrupa'da 1 maçta görev yaptı. 29 yaşındaki oyuncu, geride kalan 9 sezonda Beşiktaş'la 3 lig şampiyonluğu yaşadı.

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