Sergen Yalçın liderlik istiyor! İşte Başakşehir Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in ilk 8 haftasında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Beşiktaş, ligin 9. haftasında deplasmanda Emre Belözoğlu ile yeni bir döneme başlayan Başakşehir'e konuk olacak. Siyah-beyazlılar derbinin olduğu haftada kazanarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Başakşehir ise yeni teknik direktörüyle çıkış yakalama peşinde. İşte Başakşehir Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri...

Beşiktaş, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Medipol Başakşehir'le karşılaşacak. Fotomaç'ın haberine göre; Siyah beyazlılar 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 17 puan toplayarak sıralamada 3'üncü konumda bulunuyor. Ligde istediği sonuçları bir türlü alamayan ve teknik direktörlüğü Emre Belözoğlu'nu getiren Başakşehir ise 8 maçta 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet alarak sadece 6 puan topladı ve 15'inci sırada yer aldı. Maç fazlasıyla liderlik koltuğunu oturmak isteyen Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet olurken, teknik direktör Sergen Yalçın, "Bu zorlu virajı kazasız dönelim, yeniden zirveye konalım" ifadelerini kullandı.

5 OYUNCU KADRODA YOK

Siyah-beyazlılarda zorlu Başakşehir maçı öncesinde sakat oyunculardan yarısı iyileşirken, yarısı ise kadroya alınmadı. Bu akşam oynanacak karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı ekipte 5 isim maç kadrosuna dahil edilmedi. Sakatlıkları henüz geçmeyen Kevin N'Koudou ve Mehmet Topal'ın yanı sıra N'Sakala, çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdüren Pjanic ve el parmağından ameliyat olan Kenan Karaman bu akşamki mücadelenin 21 kişilik kadrosuna dahil edilmedi.

7 EKSİK GERİ DÖNDÜ

Üçüncü haftadan itibaren sakat futbolcuları her maç artan ve Ajax deplasmanının son çeyreğini altyapıdan 2 stoperle tamamlayan Beşiktaş, milli arada bir çok futbolcunun iyileşmesiyle yeniden tamama yakın bir kadroya sahip oldu. Kartal'da 8'inci hafta oynanan Altay maçı öncesinde Necip, Vida ve Teixeira iyileşmişti. Covid-19'u atlatan Montero, sakatlıkları geçen Larin, Atiba, Ghezzal ve Welinton da bugünkü maç kadrosunda yer alacak.

GALİBİYET VE GOLLER EŞİT

Beşiktaş ile Başakşehir arasında oynanan 29 resmi maçta taraflar eşit sayıda galibiyet aldı. İki takım da 8'er kez sahadan galibiyetle ayrılmayı başarırken, 13 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Rekabette her iki ekip de birbirlerine 37'şer gol kaydetti.

İDEAL DEFANS KURULDU

Teknik direktör Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir maçının kadrosunu bu kez geniş seçeneklerden oluşturacak. Kaleyi Ersin'e emanet edecek olan Yalçın, defansta ideal dörtlüye dönerek Roiser-Vida-Welinton ve Rıdvan'a şans verecek. Defansın önünde her zamanki gibi Josef'i kullanacak olan tecrübeli teknik adam, hücum hattını Ghezzal-Atiba-Oğuzhan ve Larin'den oluştururken, santrfora Batshuayi'yi yazacak.

SERGEN YALÇIN TRİBÜNDE OLACAK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu akşamki maçta tribünde olacak. Sivas maçı sonrası 1 maç ceza alan Yalçın'ın yerine kulübede Murat Şahin yer alacak. Sergen Yalçın, G.Saray derbisinde kulübedeki yerine dönecek.

BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Lima, Ndayishimiye, Mahmut, Visca, Aleksic, Deniz (Chadli), Okaka.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, Atiba (Alex), Larin, Batshuayi.

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