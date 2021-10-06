06 Ekim 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi sıkıntıya girdi! Larin, Vida ve Josef...

Beşiktaş'ta sergiledikleri futbolla göz dolduran Cyle Larin, Domagoj Vida ve Josef de Souza konusunda sözleşme uzatma görüşmeleri devam ediyor. Ancak siyah-beyazlılarda bu görüşmeler doğrultusunda futbolcuların menajerlerinin yüksek talepte bulunması nedeniyle anlaşma zora girdi. (BJK spor haberleri)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi sıkıntıya girdi! Larin, Vida ve Josef...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.10.2021

Beşiktaş yönetimi sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan takımın 3 kilit ismi Cyle Larin, Domagoj Vida ve Josef de Souza'yı takımda tutmak için girişimlerini sürdürüyor. Takvim'in haberine göre 3 futbolcunun menajerleri ile pazarlıklarını sürdüren Siyah-Beyazlılar yüksek maaş talepleri nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Alınan bilgilere göre 1.6 milyon Euro maaş teklif edilen Larin yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret konusunda diretiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi sıkıntıya girdi! Larin, Vida ve Josef...

SEZON SONUNA KALMAYACAK

Vida'nın menajerinin 1.8 milyon Euro maaş teklifini kabul etmediği ve 2.7 milyon Euro istediği gelen bilgiler arasında. Josef'in menajerinin ise 1.5 milyon Euro'luk teklife sıcak bakmadığı ve 2 milyon Euro'da direttiği öğrenildi. Görüşmeleri şimdilik donduran Beşiktaş yönetimi 3 isimle devre arasında yeniden masaya oturacak. Siyah-Beyazlılar görüşmelerin sezon sonuna kadar uzamasını kesinlikle istemiyor.

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