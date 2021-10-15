SATIN ALMA OPSİYONU 2 MİLYON EURO

Haberde, "Can Bozdoğan, Beşiktaş ile o kadar iyi anlaşıyor ki bu transfer süreci kiralamanın ötesine geçecek" denildi. Beşiktaş'ın futbolcunun transferi için satın alma opsiyonu var. Bu rakamın ise yaklaşık 2 milyon Euro olduğu belirtiliyor.