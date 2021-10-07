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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Miralem Pjanic bombası! Dünya devinin taraftarları harekete geçti

Transferde Pjanic bombası! Dünya devinin taraftarları harekete geçti
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.10.2021

Beşiktaş'ın herkesi şaşırtan transferi Miralem Pjanic için flaş gelişmeler yaşanıyor. İngiltere'nin dev kulübü Manchester United taraftarları sosyal medya hesaplarından Pjanic için bir harekat başlattı. İşte son detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş'ın bu transfer gündeminde bombayı patlarak Miralem Pjanic'i kadrosuna katması büyük ses getirirken, Boşnak yıldız da kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi. Takvim'in haberine göre 5 resmi maçta 3 asistle öne çıkan 31 yaşındaki futbolcu için yaz döneminde devreye giren ancak başarılı olamayan Manchester United'ın taraftarları, ünlü futbolcuyu sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla kadrolarında görmek istediklerini ifade ediyorlar. Pjanic'in Barça ile 2024'e kadar sözleşmesi var.
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