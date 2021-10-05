05 Ekim 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın milli arada işi sıkı tutuyor!

Kartal milli arada işi sıkı tutuyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.10.2021

Beşiktaş milli arada da Sergen Yalçın yönetiminde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen antrenman basına kapal gerçekleşti. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında 15 Ekim Cuma günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman basına kapalı gerçekleştirildi.

Isınma hareketleri ve koşularla başlayan antrenmanda futbolcuların, pas ve dar alanda top kontrolü çalışmalarının ardından minyatür kale maç yaptığı aktarıldı. İdamın, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçlarıyla sona erdiği kaydedildi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.


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