BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi Mehmet Topal müjdesi!
Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına devam etti. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi de antrenmanı yerinden takip ederken, sakatlığını atlatan tecrübeli futbolcu Mehmet Topal takımla çalışmalara başladı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçının ardından gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.
MEHMET TOPAL ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Mehmet Topal takımla çalışmalarına başlarken, sakatlıkları süren Atiba ve N'Koudou'nun tedavilerine devam edildi.
Öte yandan antrenmanı Başkan Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ da takip etti.
Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçı hazırlıklarına cumartesi günü saat 12.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.
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