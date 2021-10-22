22 Ekim 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi Mehmet Topal müjdesi!

Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına devam etti. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi de antrenmanı yerinden takip ederken, sakatlığını atlatan tecrübeli futbolcu Mehmet Topal takımla çalışmalara başladı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş’a Galatasaray derbisi öncesi Mehmet Topal müjdesi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.10.2021

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş’a Galatasaray derbisi öncesi Mehmet Topal müjdesi!

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş’a Galatasaray derbisi öncesi Mehmet Topal müjdesi!

İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçının ardından gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş’a Galatasaray derbisi öncesi Mehmet Topal müjdesi!

MEHMET TOPAL ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Mehmet Topal takımla çalışmalarına başlarken, sakatlıkları süren Atiba ve N'Koudou'nun tedavilerine devam edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş’a Galatasaray derbisi öncesi Mehmet Topal müjdesi!

Öte yandan antrenmanı Başkan Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ da takip etti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş’a Galatasaray derbisi öncesi Mehmet Topal müjdesi!

Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçı hazırlıklarına cumartesi günü saat 12.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

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