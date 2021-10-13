13 Ekim 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic ayrılık tarihini açıkladı!

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminin son gününde Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Boşnak yıldız ayrıca siyah-beyazlılardan ne zaman ayrılacağına dair de konuştu. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic ayrılık tarihini açıkladı!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.10.2021

Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic, Barcelona'dan ayrılma ve Beşiktaş'a katılma kararını nasıl verdiğini Canal + Football Club'a anlattı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic ayrılık tarihini açıkladı!

Yıldız oyuncu "Beşiktaş'ın teklifini düşünmek için önümde sadece 1 saatlik sürem var. Her şey son dakikada gerçekleşti" ifadesini kullanırken şöyle devam etti:

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic ayrılık tarihini açıkladı!

"Barcelona'dan ayrılma kararı aldığımda takımdan sorumlu yöneticiler beni aradı ve kararıma saygı duyduklarını ancak neden oynatılmadığımı onların da anlamadığını söylediler...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic ayrılık tarihini açıkladı!

...Kulübe ve kendilerine karşı davranışlarımdan ötürü beni takdir ettiklerini dileyerek bana şans dilediler. Haziran ayında Barcelona ile yeniden görüşeceğiz."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş’ta Alex Teixeira gelişmesi! Bunu yapmazsa... Beşiktaş'ta Alex Teixeira gelişmesi! Bunu yapmazsa...
Kartal’a 1.96’lık kule! Sergen Yalçın hayran kaldı Kartal'a 1.96'lık kule! Sergen Yalçın hayran kaldı
Beşiktaş şampiyonluk hattında Beşiktaş şampiyonluk hattında
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör