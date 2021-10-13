BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Miralem Pjanic ayrılık tarihini açıkladı!
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminin son gününde Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Boşnak yıldız ayrıca siyah-beyazlılardan ne zaman ayrılacağına dair de konuştu. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic, Barcelona'dan ayrılma ve Beşiktaş'a katılma kararını nasıl verdiğini Canal + Football Club'a anlattı.
Yıldız oyuncu "Beşiktaş'ın teklifini düşünmek için önümde sadece 1 saatlik sürem var. Her şey son dakikada gerçekleşti" ifadesini kullanırken şöyle devam etti:
"Barcelona'dan ayrılma kararı aldığımda takımdan sorumlu yöneticiler beni aradı ve kararıma saygı duyduklarını ancak neden oynatılmadığımı onların da anlamadığını söylediler...
...Kulübe ve kendilerine karşı davranışlarımdan ötürü beni takdir ettiklerini dileyerek bana şans dilediler. Haziran ayında Barcelona ile yeniden görüşeceğiz."
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