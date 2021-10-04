Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Güven Yalçın zammı kaptı!
Beşiktaş'ta, yaşanan sakatlıklar sonrası performansıyla formayı kapan Güven Yalçın, siyah beyazlı yönetimden zammı kaptı. Beşiktaşlı idareciler, 22 yaşındaki golcünün sezon sonunda bitecek olan kontratını zamlı olarak yenileme kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-Beyazlılar, peş peşe gelen sakatlıklar sebebiyle son 1 aylık süreçte birçok oyuncusundan yararlanamamıştı. Bu süreçte, eksikleri kapatmak için takımın gençlerine sarılan Sergen Yalçın, kadroda alternatif isim konumunda bulunan özellikle Güven Yalçın'dan büyük verim aldı. İzmir'de 2-1 sona eren Altay mücadelesinde takımının tek golünü kaydeden 22 yaşındaki futbolcu, şovuna önceki gün de devam etti. Sivasspor karşısında 32. dakikada Valentin Rosier'in gönderdiği ortayı ceza alanı içinde muhteşem bir voleyle ağlarla buluşturan Güven, 69'da da bu kez Rıdvan Yılmaz'ın pasını iyi değerlendirip yaptığı dubleyle Kartal'a 3 puanı getirdi. Genç oyuncunun 2 maçtaki 3 gollük performansı sonrasında yönetim de yetenekli ismin sezon sonunda bitecek kontratını yenilemek için harekete geçti.
LEVERKUSEN'DEN ALINMIŞTI
Fanatik'in haberine göre, Beşiktaş a Almanya Bundesliga ekibi Leverkusen'in genç takımından 2018 yılında kazandırılan ve kulüpten sezonluk yaklaşık 100 bin Euro maaş alan Güven'le milli ara sonrası sözleşme yenileme görüşmeleri başlayacak. Yönetim, son karşılaşmalarda önemli bir çıkış yapan başarılı oyuncuya zam yapacak. Beşiktaşlı idarecilerin, Güven'in maaşını 100 bin Euro'dan yaklaşık 300 bin Euro seviyesine çıkarması bekleniyor.
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