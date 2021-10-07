07 Ekim 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Pjanic Galatasaray derbisine yetişecek mi? Son durumu belli oldu

Pjanic’in son durumu belli oldu! G.Saray derbisinde...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.10.2021

Beşiktaş'ta milli ara, yaşanan olumsuzluklara ilaç gibi geldi. 15 Ekim'deki Başakşehir maçına kadar M. Topal ve N'Koudou dışındaki tüm oyuncuların iyileşmesi beklenirken Pjanic'in durumu da belli oldu. Teknik heyetin Pjanic iyileşse de Başakşehir karşısında riske etmeyeceği ve 10. haftada G.Saray derbisinde formayı vermeyi planladığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta milli ara, yaşanan olumsuzluklara ilaç gibi geldi. 15 Ekim'deki Başakşehir maçına kadar M. Topal ve N'Koudou dışındaki tüm oyuncuların iyileşmesi beklenirken Pjanic'in durumu da belli oldu. Teknik heyetin Pjanic iyileşse de Başakşehir karşısında riske etmeyeceği ve 10. haftada G.Saray derbisinde formayı vermeyi planladığı öğrenildi.
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