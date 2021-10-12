12 Ekim 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Cenk Tosun geri mi dönüyor? Ahmet Nur Çebi sinyali vermişti

Yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız futbolcularla güçlendiren Beşiktaş, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sene de şampiyon olmak istiyor. Devre arası transfer döneminde yapacağı takviyelerle mutlu sona ulaşmak isteyen siyah-beyazlılar, eski futbolcusu Cenk Tosun'u yeniden gündeme alması bekleniyor. Kara Kartal'da başkan Ahmet Nur Çebi, konuyla ilgili daha önce de "Kapımız açık" demişti. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Cenk Tosun geri mi dönüyor? Ahmet Nur Çebi sinyali vermişti
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.10.2021

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon devre arasında Cenk Tosun'u Everton'dan kiralamış ve milli golcü, attığı gollerle oldukça iyi bir performans sergilemişti. Bununla beraber Cenk, ağır bir sakatlık geçirmiş ve hem sezon sonunu kaçırmış, hem de futboldan uzak kalmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Cenk Tosun geri mi dönüyor? Ahmet Nur Çebi sinyali vermişti

Yaşanan bu gelişmelerin ardından yeniden futbola dönüş yapan Cenk Tosun, idmanlara çıkmaya başlamıştı. Kara Kartal'ın transfer listesine Cenk, yeniden girmeyi başardı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Cenk Tosun geri mi dönüyor? Ahmet Nur Çebi sinyali vermişti

YERLİ ROTASYONU İÇİN TERCİH CENK
Fotomaç'ın haberine göre; Kadrosunda yerli isimler bulundurarak yabancı sayısındaki sıkıntıları en az seviyeye indirmek Beşiktaş yönetimi, bu yönde çalışmalarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Cenk Tosun geri mi dönüyor? Ahmet Nur Çebi sinyali vermişti

Siyah- beyazlılar, devre arası için yapacağı transfer görüşmelerine Cenk Tosun'u da ekledi. Geçtiğimiz günlerde saha çalışmalarına başlayan ve yakında takım idmanlarına başlayacak olan Cenk için Başkan Çebi, "Ona sözümüz var ve kapımız her zaman açık" ifadesini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Cenk Tosun geri mi dönüyor? Ahmet Nur Çebi sinyali vermişti

Cenk Tosun, kariyeri boyunca 403 maça çıkarken 166 gol 44 asist üretmişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Menajerler önerdi Yalçın şaşkına döndü! O hala oynuyor mu? Menajerler önerdi Yalçın şaşkına döndü! "O hala oynuyor mu?"
İtalyanlar köşeye sıkıştı! İşte Beşiktaş’ın Kaan teklifi İtalyanlar köşeye sıkıştı! İşte Beşiktaş'ın Kaan teklifi
Kartal’a Mısırlı kanat! G.Saray’ın da gündemindeydi Kartal'a Mısırlı kanat! G.Saray'ın da gündemindeydi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör