BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Cenk Tosun geri mi dönüyor? Ahmet Nur Çebi sinyali vermişti
Yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız futbolcularla güçlendiren Beşiktaş, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sene de şampiyon olmak istiyor. Devre arası transfer döneminde yapacağı takviyelerle mutlu sona ulaşmak isteyen siyah-beyazlılar, eski futbolcusu Cenk Tosun'u yeniden gündeme alması bekleniyor. Kara Kartal'da başkan Ahmet Nur Çebi, konuyla ilgili daha önce de "Kapımız açık" demişti. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon devre arasında Cenk Tosun'u Everton'dan kiralamış ve milli golcü, attığı gollerle oldukça iyi bir performans sergilemişti. Bununla beraber Cenk, ağır bir sakatlık geçirmiş ve hem sezon sonunu kaçırmış, hem de futboldan uzak kalmıştı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından yeniden futbola dönüş yapan Cenk Tosun, idmanlara çıkmaya başlamıştı. Kara Kartal'ın transfer listesine Cenk, yeniden girmeyi başardı.
YERLİ ROTASYONU İÇİN TERCİH CENK
Fotomaç'ın haberine göre; Kadrosunda yerli isimler bulundurarak yabancı sayısındaki sıkıntıları en az seviyeye indirmek Beşiktaş yönetimi, bu yönde çalışmalarını sürdürüyor.
Siyah- beyazlılar, devre arası için yapacağı transfer görüşmelerine Cenk Tosun'u da ekledi. Geçtiğimiz günlerde saha çalışmalarına başlayan ve yakında takım idmanlarına başlayacak olan Cenk için Başkan Çebi, "Ona sözümüz var ve kapımız her zaman açık" ifadesini kullanmıştı.
Cenk Tosun, kariyeri boyunca 403 maça çıkarken 166 gol 44 asist üretmişti.
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