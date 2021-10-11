11 Ekim 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş iç transferde atağa kalktı! Josef de Souza ve Can Bozdoğan...

Spor haberleri: Ara transfer dönemi için oyuncu arayışlarını sürdüren Beşiktaş, iç transferde düğmeye bastı. Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek Cyle Larin ve Domagoj Vida ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, geldiği günden bu yana gösterdiği istikrarlı performansla takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Josef de Souza'nın 1 yıllık opsiyonunu devreye sokacak. Öte yandan Beşiktaş, 1 yıllık opsiyonun yanına 1 yıl daha koymak istiyor. Yönetim, Josef'in yanı sıra sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Can Bozdoğan'ın opsiyonunu sezon bitmeden kullanacak. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş iç transferde atağa kalktı! Josef de Souza ve Can Bozdoğan...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.10.2021

Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon transfer olan ve performansıyla herkesi kendine hayran bıraktıran Josef de Souza'nın sezon sonu bitecek olan sözleşmesiyle ilgili sorun yok. Çünkü Brezilyalı oyuncunun 1 yıl daha opsiyonu bulunuyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş iç transferde atağa kalktı! Josef de Souza ve Can Bozdoğan...

GREMIO DA TALİP OLMUŞTU

Takımın temel taşlarından olan yıldız futbolcunun hem saha içi hem de saha dışındaki örnek teşkil eden profili yönetimi bu konuda hiç düşünmeden opsiyonu devreye koymaya ikna etmiş durumda. Takımın savunmadaki temel direği olan Josef de Souza'ya ülkesinden Gremio'nun talip olduğu yönünde haberler olsa da ilerleyen günlerde opsiyon maddesi devreye alınacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş iç transferde atağa kalktı! Josef de Souza ve Can Bozdoğan...

MUTLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Sabah'ın haberine göre; siyah-beyazlı takımdan yıllık 1.3 milyon Euro kazanan başarılı ön liberoyla 2023 Haziran'a kadar kesin olarak birlikte olunacak. Aynı zamanda yönetimin 1 yıl opsiyon dışında +1 yıl daha sözleşme yapmayı planladığı kaydedildi. 32 yaşındaki futbolcunun da Beşiktaş'ta mutlu olduğunu söylediği ve daha uzun yıllar siyah-beyazlı formayı giyme isteğini yönetime ilettiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş iç transferde atağa kalktı! Josef de Souza ve Can Bozdoğan...

CAN'IN İMZALI KONTRATI HAZIR

Beşiktaş'ın sezon başında Schalke 04'ten 350 bin Euro'ya kiraladığı Can Bozdoğan, kısa sürede teknik heyetin gözüne girerken, potansiyelini de herkese kabul ettirdi. 1.8 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan 20 yaşındaki orta sahanın opsiyonunu sezon bitmeden kullanacak olan Beşiktaş, sözleşmeyi bile baştan imzalamış durumda.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş iç transferde atağa kalktı! Josef de Souza ve Can Bozdoğan...

Genç oyuncunun 1 yıllık kiralık kontratının dışında Beşiktaş ile 4 yıllık da uzun vadeli anlaşması bulunuyor. Siyah-beyazlı yönetim Can'ın satın alma opsiyonunu kullandığı gün otomatik olarak oyuncunun 4 yıllık ek kontratı da devreye girmiş olacak.

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