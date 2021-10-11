BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş iç transferde atağa kalktı! Josef de Souza ve Can Bozdoğan...
Spor haberleri: Ara transfer dönemi için oyuncu arayışlarını sürdüren Beşiktaş, iç transferde düğmeye bastı. Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek Cyle Larin ve Domagoj Vida ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, geldiği günden bu yana gösterdiği istikrarlı performansla takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Josef de Souza'nın 1 yıllık opsiyonunu devreye sokacak. Öte yandan Beşiktaş, 1 yıllık opsiyonun yanına 1 yıl daha koymak istiyor. Yönetim, Josef'in yanı sıra sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Can Bozdoğan'ın opsiyonunu sezon bitmeden kullanacak. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon transfer olan ve performansıyla herkesi kendine hayran bıraktıran Josef de Souza'nın sezon sonu bitecek olan sözleşmesiyle ilgili sorun yok. Çünkü Brezilyalı oyuncunun 1 yıl daha opsiyonu bulunuyor.
GREMIO DA TALİP OLMUŞTU
Takımın temel taşlarından olan yıldız futbolcunun hem saha içi hem de saha dışındaki örnek teşkil eden profili yönetimi bu konuda hiç düşünmeden opsiyonu devreye koymaya ikna etmiş durumda. Takımın savunmadaki temel direği olan Josef de Souza'ya ülkesinden Gremio'nun talip olduğu yönünde haberler olsa da ilerleyen günlerde opsiyon maddesi devreye alınacak.
MUTLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Sabah'ın haberine göre; siyah-beyazlı takımdan yıllık 1.3 milyon Euro kazanan başarılı ön liberoyla 2023 Haziran'a kadar kesin olarak birlikte olunacak. Aynı zamanda yönetimin 1 yıl opsiyon dışında +1 yıl daha sözleşme yapmayı planladığı kaydedildi. 32 yaşındaki futbolcunun da Beşiktaş'ta mutlu olduğunu söylediği ve daha uzun yıllar siyah-beyazlı formayı giyme isteğini yönetime ilettiği öğrenildi.
CAN'IN İMZALI KONTRATI HAZIR
Beşiktaş'ın sezon başında Schalke 04'ten 350 bin Euro'ya kiraladığı Can Bozdoğan, kısa sürede teknik heyetin gözüne girerken, potansiyelini de herkese kabul ettirdi. 1.8 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan 20 yaşındaki orta sahanın opsiyonunu sezon bitmeden kullanacak olan Beşiktaş, sözleşmeyi bile baştan imzalamış durumda.
Genç oyuncunun 1 yıllık kiralık kontratının dışında Beşiktaş ile 4 yıllık da uzun vadeli anlaşması bulunuyor. Siyah-beyazlı yönetim Can'ın satın alma opsiyonunu kullandığı gün otomatik olarak oyuncunun 4 yıllık ek kontratı da devreye girmiş olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...